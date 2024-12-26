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Станислав Черчесов: расстроился, что Слуцкий не стал чемпионом в Китае

Станислав Черчесов: расстроился, что Слуцкий не стал чемпионом в Китае
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Бывший главный тренер польской «Легии» и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как расстроился из-за того, что «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого не стал чемпионом Китая. Напомним, команда Слуцкого заняла второе место.

— А что вас огорчило в 2024 году?
— Что Слуцкий не стал чемпионом в Китае. По мере возможности следил, переживал. Я же понимаю, что такое работать в иностранном чемпионате, как сложно там добиваться успеха. Он проделал хорошую работу, и хотелось, чтобы титул был его. Поэтому я чуть расстроился, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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