Станислав Черчесов сравнил уровень Сафонова и Доннаруммы

Бывший вратарь московского «Спартака» и дрезденского «Динамо» Станислав Черчесов сравнил уровень голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

— Если по-вратарски сравнивать Матвея и Доннарумму, можете ли сказать, что они примерно одного уровня? Или разница есть?

— Я бы сказал, что одного. Но мы Доннарумму видим на топ-уровне с 17 лет. Плюс он признавался лучшим игроком чемпионата Европы, это же просто так не приходит. Поэтому повторюсь — Матвею надо сохранить и приумножить свои качества, плюс своей игрой продолжать давать пищу для размышлений главному тренеру, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль».

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