Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов сравнил уровень Сафонова и Доннаруммы

Станислав Черчесов сравнил уровень Сафонова и Доннаруммы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь московского «Спартака» и дрезденского «Динамо» Станислав Черчесов сравнил уровень голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

— Если по-вратарски сравнивать Матвея и Доннарумму, можете ли сказать, что они примерно одного уровня? Или разница есть?
— Я бы сказал, что одного. Но мы Доннарумму видим на топ-уровне с 17 лет. Плюс он признавался лучшим игроком чемпионата Европы, это же просто так не приходит. Поэтому повторюсь — Матвею надо сохранить и приумножить свои качества, плюс своей игрой продолжать давать пищу для размышлений главному тренеру, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль».

Станислав Черчесов Подробнее
Джанлуиджи Доннарумма Подробнее
Матвей Сафонов Подробнее
Материалы по теме
«Пожелаю себе в 2025-м того же, что Гвардиоле». Итоги года от Черчесова
Эксклюзив
«Пожелаю себе в 2025-м того же, что Гвардиоле». Итоги года от Черчесова

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android