Зарема Салихова загадала на Новый год возвращение Промеса в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, что она хотела бы загадать в новогоднюю ночь.

«Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в «Спартак» и сделал команду чемпионом в 2025 году. Была бы красивая история — завершить карьеру в клубе, где он был любим и где стал лучшим легионером десятилетия. Промес — душа клуба. С Промесом в «Спартаке» у «Краснодара» и «Зенита» не было бы шанса на чемпионство», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде запрещённых веществ.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед».

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