Член исполкома РФС Гершкович: есть надежда, что Россия примет участие в отборе на ЧМ-2026

Член исполкома РФС Михаил Гершкович поделился мнением о потенциальном возвращении сборной России на международную арену.

— Верите, что сборная России примет участие в квалификации на Евро-2028?

— В глубине души у меня есть уверенность, что нас как выгнали, так и могут вернуть внепланово. Так что есть надежда даже на участие в квалификации ЧМ-2026. Там только-только жеребьёвка была, а играть начнут в следующем году. Так что ещё очень многое может измениться, давайте подождём. Будем держать кулачки и верить, — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в следующем году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к участию в официальных турнирах. Также Дюков добавил, что допуск российских атлетов в индивидуальных видах спорта является хорошим знаком.

В 2024 году российская национальная команда провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед. Все матчи россияне сыграли «на ноль», победив Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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