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Экс-игрок «Зенита» Угаров: в конце года Угальде засверкал

Экс-игрок «Зенита» Угаров: в конце года Угальде засверкал
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

«Мне сложно говорить об этом, потому что я не все игры чемпионата России смотрел. Но по концовке календарного года назову спартаковца Угальде. Наверное, он в конце засверкал», — сказал Угаров порталу «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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