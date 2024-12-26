Карвахаль высказался о тяжёлых графиках топ-клубов

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал, что думает о спорах вокруг тяжёлых графиков топ-клубов и как такая нагрузка влияет на игроков.

«Это очень сложная тема. В конце концов, количество игроков топ-клубов, которые выходят в стартовом составе в своём клубе, выступают при этом в трёх соревнованиях и ещё в сборной, сводится к очень маленькому числу. Мы говорим о 50-60 футболистах. Нагрузка, которую несут эти 50 человек по сравнению, при всём моём уважении, с игроком «Леганеса», например, — это не одно и то же.

И мы видим, что с таким большим количеством матчей футболисты чаще получают травмы. У меня много друзей и знакомых, которые говорят: «Я хочу пойти посмотреть вот этот матч». И они хотят увидеть таких футболистов, как Винисиус, Мбаппе, Беллингем, пока они в своей лучшей форме. Люди не хотят, чтобы мы выглядели уставшими и плохо играли. Поэтому нужно делать более лёгкий график», — приводит слова Карвахаля Esquire Espana.

Напомним, Дани получил тяжёлую травму колена в концовке матча 9-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0). Позже ему была проведена операция. Срок возвращения в строй может занять до одного года.