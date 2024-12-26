Палмер побил рекорд Хассельбайнка по голам в составе «Челси» за календарный год

Гол атакующего полузащитника «Челси» Коула Палмера в ворота «Фулхэма» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги стал 26-м для 22-летнего футболиста в составе «синих» в 2024 году. Палмер превзошёл достижение экс-форварда «Челси» Джимми Флойда Хассельбайнка, забившего 25 голов в 2001 году. Об этом сообщает RMC Sport в соцсети Х (ранее Twitter).

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Футболист перешёл в «Челси» в 2023 году. За этот период 22-летний хавбек принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 21 результативной передачей.

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