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Аршавин: мы были бы рады, если бы сыновья Данни остались в «Зените»

Аршавин: мы были бы рады, если бы сыновья Данни остались в «Зените»
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о сыновьях бывших футболистов команды в академии клуба.

— В академии «Зенита» занимаются сыновья Смольникова, Шатова. Раньше — Данни. Как вам такая преемственность?
— Это нормально. Мы были бы рады, если бы остались сыновья Данни. Они были главной движущей силой команды. То, что есть дети Шата и Смольникова, — хорошо. Ведь от генетики никуда не деться. Легче предсказывать, что будет с этими пацанами. Главное, чтобы потом они не увели их от нас. Вообще, это правильная практика: если брать того же Левандовского, то его папа тоже воспитанник петербургского футбола, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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