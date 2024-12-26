Аршавин: мы были бы рады, если бы сыновья Данни остались в «Зените»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о сыновьях бывших футболистов команды в академии клуба.

— В академии «Зенита» занимаются сыновья Смольникова, Шатова. Раньше — Данни. Как вам такая преемственность?

— Это нормально. Мы были бы рады, если бы остались сыновья Данни. Они были главной движущей силой команды. То, что есть дети Шата и Смольникова, — хорошо. Ведь от генетики никуда не деться. Легче предсказывать, что будет с этими пацанами. Главное, чтобы потом они не увели их от нас. Вообще, это правильная практика: если брать того же Левандовского, то его папа тоже воспитанник петербургского футбола, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.