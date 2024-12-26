Михаил Гершкович: Чалову не стоило уезжать в Европу, он не тянет уровень

Бывший нападающий московских «Торпедо» и «Локомотива» Михаил Гершкович поделился мнением об игре российского форварда Фёдора Чалова за греческий ПАОК.

«Чалову не надо было уезжать в Европу, потому что он не показывал такой качественной игры, которая позволила бы ему там засветиться и давать результат. Может быть, надо было ещё немного заматереть, потому что он там пока не производит впечатление. А это ещё и не топ-лига, а Греция. Здесь тоже с перебоями играл — то прорвёт, то замолчит. Прямо сейчас он не тянет европейский уровень. Хотя он — настоящий трудяга, знаю, что к футболу относится серьёзно», — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение российского нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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