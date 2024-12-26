Аршавин ответил на вопрос, может ли назначить сам себя тренером в «Зените»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу того, может ли он сам назначить себя тренером в санкт-петербургском «Зените».

— Вы для себя исключаете сценарий, что проснётесь и скажете: «Я хочу быть тренером молодёжки», а потом назначите себя?

— Надеюсь, до такого не дойдёт. Но тут случилась ситуация, что Косте [Коноплёву] как раз надо было поступить на лицензию А для работы с молодёжкой. А там были сложности. Ответил: «Если ты не успеваешь, то, получается, единственный вариант — это я». Но всё равно, надеюсь, я не буду тем руководителем, который назначает сам себя, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.