«Барселона» хочет заработать не менее € 80 млн на летних трансферах — Sport.es

В «Барселоне» рассчитывают выручить как минимум € 80 млн с продаж футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе хотят расстаться с некоторыми центральными защитниками и полузащитниками. Также «Барселона» готова продать нападающего Ансу Фати, если клуб получит выгодное предложение по нему. При этом сам игрок не хочет покидать стан сине-гранатовых.

Подчёркивается, велика вероятность, что «Барселону» покинут защитники Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, а также полузащитники Пабло Торре и Френки де Йонг, имеющий большую заработную плату.

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