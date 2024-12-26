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Мусульманские болельщики раскритиковали Салаха за фото на фоне рождественской ёлки

Мусульманские болельщики раскритиковали Салаха за фото на фоне рождественской ёлки
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Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах снова подвергся критике со стороны своих мусульманских подписчиков после того, как опубликовал семейную рождественскую фотографию.

Этот пост собрал много негативных комментариев. Один из пользователей написал: «На данный момент я просто разочарован в тебе, братан». Другой призвал Салаха немедленно удалить этот пост. Ещё один оставил комментарий такого содержания: «Запомни мои слова: ты не забьёшь ни одного гола до конца сезона, это за неуважение к нашему любимому пророку и всему мусульманскому сообществу».

Но есть и те, кто встал на защиту футболиста. Один из фанатов написал: «Счастливого Рождества, Мо. Не обращайте внимания. Надеюсь, вы и ваша семья хорошо проведёте заслуженный отпуск».

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