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«Почему бы не нокаутировать его?» Экс-боксёр Хаттон назвал Роналду соперником мечты

«Почему бы не нокаутировать его?» Экс-боксёр Хаттон назвал Роналду соперником мечты
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Бывший британский боксёр и болельщик «Манчестер Сити» Рикки Хаттон ответил на вопрос о сопернике своей мечты.

«Наверное, я назову Криштиану Роналду. Никогда не виделся с Криштиану. Я считаю, что он хороший парень, но давайте будем честны: он играл за «Манчестер Юнайтед». Он хорош собой, так почему бы не нокаутировать его?» — приводит слова Хаттона Goal.com.

Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. Играя за «красных дьяволов», португальский футболист принял участие в 346 матчах во всех турнирах, в которых отметился 145 голами и 64 результативными передачами.

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