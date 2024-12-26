Гершкович: в «Динамо» нет коллектива, игроки не развиваются

Бывший нападающий московских «Торпедо» и «Локомотива» Михаил Гершкович поделился мнением об игре столичного «Динамо» в текущем сезоне.

— «Динамо» — не чужая для вас команда. Вы довольны тем, как сейчас развиваются бело-голубые?

— Честно говоря, нет. Прошлогодняя неудача не получила должной оценки. То есть выводы после упущенного чемпионства вообще не были сделаны. Там много хороших игроков, но коллектива я не вижу. Каждый делает то, что он хочет, а не то, что от него требует ситуация на поле, команда. Поэтому сейчас очень много зависит от тренера, который должен сделать выводы и начать немножко по-другому управлять коллективом. В обороне куча проблем, это всё нужно решать, — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

Московское «Динамо» набрало 35 очков в 18 матчах и расположилось на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.