Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гершкович: в «Динамо» нет коллектива, игроки не развиваются

Гершкович: в «Динамо» нет коллектива, игроки не развиваются
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московских «Торпедо» и «Локомотива» Михаил Гершкович поделился мнением об игре столичного «Динамо» в текущем сезоне.

— «Динамо» — не чужая для вас команда. Вы довольны тем, как сейчас развиваются бело-голубые?
— Честно говоря, нет. Прошлогодняя неудача не получила должной оценки. То есть выводы после упущенного чемпионства вообще не были сделаны. Там много хороших игроков, но коллектива я не вижу. Каждый делает то, что он хочет, а не то, что от него требует ситуация на поле, команда. Поэтому сейчас очень много зависит от тренера, который должен сделать выводы и начать немножко по-другому управлять коллективом. В обороне куча проблем, это всё нужно решать, — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

Московское «Динамо» набрало 35 очков в 18 матчах и расположилось на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бурмистров может подписать контракт с московским «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android