Агент Беншимола: к игроку есть интерес от зарубежных клубов

Агент Бернарду Вашконселуш, представляющий интересы 22-летнего форварда «Акрона» Жилсона Беншимола, заявил, что зарубежные клубы проявляют интерес к его клиенту.

— На данный момент мне ничего не известно об интересе российских клубов.

— Игрок останется в «Акроне» до конца сезона?

— Не уверен. У него действующий контракт с клубом, но посмотрим, что произойдёт дальше. К нему есть интерес от зарубежных клубов, — приводит слова Вашконселуша «РБ Спорт».

Нападающий перешёл в «Акрон» минувшим летом из «Эшторила». В нынешнем сезоне Беншимол принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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