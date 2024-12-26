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Агент Матео Барача: ему было бы интересно вернуться в РПЛ

Агент Матео Барача: ему было бы интересно вернуться в РПЛ
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Футбольный агент Стипе Лапич, клиентом которого является защитник казахстанского «Актобе» хорват Матео Барач, прокомментировал ситуацию с контрактом игрока и его возможным возвращением в Российскую Премьер-Лигу.

«Контракт с «Актобе» не будет продлён, скоро Матео станет свободным агентом. Из России с нами пока никто не связывался, но Барачу, конечно, было бы интересно вернуться в РПЛ», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Матео Барач провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Хорват перешёл в казахстанский «Актобе» зимой 2024 года из самарских «Крыльев Советов» в качестве свободного агента.

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