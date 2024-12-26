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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: Кунья забил гол прямым ударом с углового

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: Кунья забил гол прямым ударом с углового
Аудио-версия:
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В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «Вулверхэмптона».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кунья – 58'     2:0 Чан – 90+9'    
Удаления: нет / Фернандеш – 47'

На 58-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья, забив прямым ударом с углового.

«Вулверхэмптон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за 17 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 14-й строчке, заработав 22 очка за 17 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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