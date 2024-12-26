Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 2:0, результат матча 18-го тура АПЛ 26 декабря 2024 года

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Вулверхэмптона».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кунья – 58'     2:0 Чан – 90+9'    
Удаления: нет / Фернандеш – 47'

На 47-й минуте красную карточку получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 58-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья, забив прямым ударом с углового. На 90+9-й минуте нападающий Хван Хи Чан укрепил преимущество хозяев.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 14-й строчке, заработав 22 очка за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Агент Антони рассказал о будущем нападающего в «Манчестер Юнайтед»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android