«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Вулверхэмптона».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте красную карточку получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 58-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья, забив прямым ударом с углового. На 90+9-й минуте нападающий Хван Хи Чан укрепил преимущество хозяев.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 14-й строчке, заработав 22 очка за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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