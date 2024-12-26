«Манчестер Юнайтед» пропустил второй гол прямым ударом с углового за сезон

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», проходящим в эти минуты, «Манчестер Юнайтед» пропустил гол прямым ударом с углового. «Сухой лист» забил нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья, что произошло на 58-й минуте встречи. В нынешнем сезоне это уже второй случай, когда «красные дьяволы» пропускают гол подобным образом. До этого манкунианцам прямым ударом с углового забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в игре 1/4 финала Кубка лиги (4:3), которая состоялась 19 декабря.
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Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «Вулверхэмптона».
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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