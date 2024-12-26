Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» пропустил второй гол прямым ударом с углового за сезон

«Манчестер Юнайтед» пропустил второй гол прямым ударом с углового за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», проходящим в эти минуты, «Манчестер Юнайтед» пропустил гол прямым ударом с углового. «Сухой лист» забил нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья, что произошло на 58-й минуте встречи. В нынешнем сезоне это уже второй случай, когда «красные дьяволы» пропускают гол подобным образом. До этого манкунианцам прямым ударом с углового забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в игре 1/4 финала Кубка лиги (4:3), которая состоялась 19 декабря.

Права на видео принадлежат Premier League.

Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «Вулверхэмптона».

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кунья – 58'     2:0 Чан – 90+9'    
Удаления: нет / Фернандеш – 47'
Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 15'     2:0 Кулушевски – 46'     3:0 Соланке – 54'     3:1 Зиркзее – 63'     3:2 Диалло – 70'     4:2 Мин – 88'     4:3 Эванс – 90+4'    
Материалы по теме
Стало известно условие, при котором «Барселона» готова подписать Рашфорда

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android