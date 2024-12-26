Почётный президент ОКР Александр Жуков назвал лучшего игрока РПЛ в 2024 году

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков объяснил свой выбор лучшего игрока Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

«Из наших футболистов отмечу Батракова, а если в целом брать РПЛ, назову Угальде. Его прогресс связываю с тем, что Станкович нашёл ему место на поле. Плюс он начал забивать, почувствовал уверенность. Для нападающего очень важно первый гол оформить, чтобы дальше всё пошло по накатанной. Посмотрим, удастся ли «Спартаку» его удержать. Зависит от того, какие предложения поступят», — приводит слова Жукова «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Манфред Угальде провёл за московский «Спартак» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.