«Ливерпуль» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

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Сегодня, 26 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Лестер». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Бонд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, ван Дейк, Нуньес, Мак Аллистер, Салах, Джонс, Гакпо, Робертсон, Грейвенберч, Александер-Арнольд.

«Лестер»: Столярчик, Джастин, Коуди, Вестергор, Кристиансен, Уинкс, Сумаре, Эль-Ханнус, Мавидиди, Айю, Дака.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Лестер» располагается на 17-м месте с 14 очками.