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Жуков — о Промесе: он — настоящий спартаковец. Жаль, что ушёл

Жуков — о Промесе: он — настоящий спартаковец. Жаль, что ушёл
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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал уход Квинси Промеса из московского «Спартака».

«Промес — настоящий спартаковец, так и есть. Жалко, что он ушёл из команды. Думаю, он вряд ли вернётся, но для клуба он — знаковая фигура. Могу только пожелать ему удачи в его непростых делах», — приводит слова Жукова «ВсеПроСпорт».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед».

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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