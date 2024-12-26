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Агент Антони рассказал о будущем нападающего в «Манчестер Юнайтед»

Агент Антони рассказал о будущем нападающего в «Манчестер Юнайтед»
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Агент Жуниор Педросо, представляющий интересы 24-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, ответил на вопрос о будущем своего клиента в стане «красных дьяволов». Ранее в СМИ появлялась информация, что манкунианцы готовы продать бразильского футболиста.

«Действительно, многие клубы обращались к нам с предложением о переходе в январе. Команды хотели понять ситуацию, в которой находится футболист. Я могу подтвердить, что есть конкретный интерес.

«Манчестер Юнайтед» не выражал заинтересованности в продаже или аренде Антони. Руководство клуба не говорило нам о желании того, чтобы Антони ушёл, несмотря на информацию, которую мы видим о нашем клиенте.

Отмечу, что будущее Антони тесно связано с интересами «Манчестер Юнайтед». Если клуб сочтёт хорошей идеей отдать Антони в аренду в январе, чтобы он мог получить больше игрового времени и вернуть себе доверие, то мы вместе поработаем над этим вариантом», — приводит слова Педросо Give me Sport со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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