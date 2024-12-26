«Манчестер Юнайтед» проиграл три матча подряд, пропустив в них девять голов

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в трёх матчах подряд во всех турнирах, пропустив в них девять голов и забив три.

Сегодня, 26 декабря, «красные дьяволы» проиграли «Вулверхэмптону» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги со счётом 0:2. 22 декабря «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Борнмуту» во встрече 17-го тура чемпионата Англии (0:3). 19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка лиги, где манкунианцы уступили «Тоттенхэму» со счётом 3:4.

После 18 матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и находится на 14-й строчке. В следующем туре «красные дьяволы» встретится с «Ньюкасл Юнайтед» (30 декабря).

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