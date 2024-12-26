Спиридонов — о словах Абаскаля: пусть он идёт куда подальше с такими заявлениями

Известный российский волейболист и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал слова бывшего тренера клуба Гильермо Абаскаля о том, что сегодняшняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана его тренерским штабом.

«Абаскаль пусть идёт куда подальше с такими заявлениями. Его слова про багаж звучат, как бред обиженного мальчика. Давайте скажем ещё, что нынешний «Спартак» играет на багаже Аленичева. Нет, да вообще на багаже Романцева», — приводит слова Спиридонова «ВсеПроСпорт».

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.