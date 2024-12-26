КДК РФС отстранил от футбола пятерых игроков

Сегодня, 26 декабря, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по итогам которого от футбола были отстранены пять футболистов: Никита Милюков, Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов, Денис Чупрунов.

Относительно отстранения названных футболистов были приняты следующие решения:

– В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 1-го тура Молодёжного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года; матч 2-го тура Молодёжного первенства России между командами «ЦСКА-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года) – запретить Никите Милюкову осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.

– В соответствии с частями 2, 3 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 1-го тура Молодёжного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года; матч 2-го тура Молодёжного первенства России между командами «ЦСКА-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года) – запретить Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на пять лет, из которых один год считать реальным исполнением спортивной санкции, а четыре года условным исполнением спортивной санкции.

– Установить для Захара Мозина, Максима Галочкина и Павла Шалимова испытательный срок два года с момента принятия данного решения.

– В соответствии с частями 2, 3 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 1-го тура Молодёжного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года; матч 2-го тура Молодёжного первенства России между командами «ЦСКА-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года) – запретить Денису Чупрунову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на три года условно и оштрафовать его на 50 000 рублей.

– Установить для Дениса Чупрунова испытательный срок два года с момента принятия данного решения, — написано на официальном сайте РФС.