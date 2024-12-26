Энцо Мареска высказался о поражении «Челси» от «Фулхэма» в добавленное время

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Фулхэма» в добавленное время в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (1:2).

«Неприятно пропустить такой гол, который мы пропустили в конце. Я много раз говорил: когда не можешь победить, важно не проиграть. Мне не понравились первые 15 минут второго тайма. Мы пропустили очень много контратак, хотя знаем, что они строят игру на контратаках. В первом тайме мы очень хорошо контролировали игру, а во втором отдали им слишком много сил.

Трудно найти команду с таким количеством игроков, которые могут много бегать. Это урок, который нам стоит усвоить. Если обе команды быстро атакуют, то игра превращается в баскетбол.

Но я также думаю, что мы сделали много хорошего сегодня. Я не видел, чтобы игроки испытывали давление [из-за борьбы за титул]», — приводит слова Марески Sky Sport.

По итогам матча «Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Фулхэм» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.