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Энцо Мареска высказался о поражении «Челси» от «Фулхэма» в добавленное время

Энцо Мареска высказался о поражении «Челси» от «Фулхэма» в добавленное время
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Фулхэма» в добавленное время в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (1:2).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 16'     1:1 Уилсон – 82'     1:2 Мунис – 90+5'    

«Неприятно пропустить такой гол, который мы пропустили в конце. Я много раз говорил: когда не можешь победить, важно не проиграть. Мне не понравились первые 15 минут второго тайма. Мы пропустили очень много контратак, хотя знаем, что они строят игру на контратаках. В первом тайме мы очень хорошо контролировали игру, а во втором отдали им слишком много сил.

Трудно найти команду с таким количеством игроков, которые могут много бегать. Это урок, который нам стоит усвоить. Если обе команды быстро атакуют, то игра превращается в баскетбол.

Но я также думаю, что мы сделали много хорошего сегодня. Я не видел, чтобы игроки испытывали давление [из-за борьбы за титул]», — приводит слова Марески Sky Sport.

По итогам матча «Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Фулхэм» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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