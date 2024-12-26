Фернандеш повторил антирекорд Видича по числу удалений за сезон в «Манчестер Юнайтед»
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Красная карточка, полученная полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:0), стала третьей для португальского футболиста в нынешнем сезоне. 30-летний хавбек повторил антирекорд бывшего защитника «красных дьяволов» Неманьи Видича, который был трижды удалён в сезоне-2008/2009. Об этом информирует Opta.
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кунья – 58' 2:0 Чан – 90+9'
Удаления: нет / Фернандеш – 47'
Помимо матча с «Вулверхэмптоном», Фернандеш получил красную карточку в игре 6-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:3), который состоялся 29 сентября. Однако впоследствии она была обжалована. Также португальский футболист был удалён в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Порту» (3:3), который прошёл 3 октября.
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