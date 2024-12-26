Даниэль Ольмо, который может покинуть «Барселону» бесплатно, прибыл в Манчестер — BBC

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Даниэль Ольмо вместе со своим агентом прибыл в английский город Манчестер. Об этом сообщили в BBC.

По информации СМИ, английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах игрока, который уже этой зимой может стать свободным агентом. Это произойдёт в том случае, если каталонская «Барселона» не сможет зарегистрировать футболиста в чемпионате Испании в связи с финансовыми проблемами клуба.

В текущем сезоне Даниэль Ольмо провёл за клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

Напомним, испанский полузащитник перешёл в каталонский клуб из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года.