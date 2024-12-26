Тренер «Галатасарая»: Актюркоглу не был в восторге от идеи перехода в «Спартак»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил, что экс-нападающий турецкого гранда Керем Актюркоглу не был заинтересован в переходе в московский «Спартак», проявлявший к нему интерес минувшим летом.

«Керем Актюркоглу всегда хотел уехать [из Турции]. Он очень любил «Галатасарай», был счастлив здесь, но очень хотел найти новый вызов в Европе. «Бенфика» пришла в последний день трансферного окна. Его перехода хотел и «Спартак», но Керем не был в восторге от этого.

Переход в «Бенфику» — очень важный шаг для игрока. «Бенфика» — команда, за которой все следят. Переход состоялся в последний момент. Керем был бы недоволен, если бы остался здесь и не смог бы перейти в «Бенфику», — приводит слова Бурука Skorer со ссылкой на DHA в соцсети Х (ранее Twitter).

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