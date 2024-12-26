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Винисиус опубликовал совместное фото с Рианной

Винисиус опубликовал совместное фото с Рианной
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию вместе с певицей Рианной.

Фото: Из личного архива Винисиуса

Сейчас футболист находится в Нью-Йорке, где успел посетить матч НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс», который завершился победой нью-йоркской команды со счётом 117:114.

Ранее стало известно, что Винисиус отправился отдыхать чуть раньше, чем вся остальная команда. Футболист начал свой отпуск в Майами. Известно, что игрок должен будет вернуться к тренировочному процессу 30 декабря.

Напомним, в текущем сезоне Винисиус принял участие в 20 матчах, в которых забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

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