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Стало известно, какие позиции «Реал» намерен усилить летом в первую очередь

Стало известно, какие позиции «Реал» намерен усилить летом в первую очередь
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В мадридском «Реале» определили стратегию на летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

По информации источника, приоритетными для усиления грядущим летом станут позиции правого защитника и центрального полузащитника. В качестве основного кандидата на позицию справа в обороне рассматривается Трент Александер-Арнольд, чьё трудовое соглашение с «Ливерпулем» заканчивается летом 2025 года.

В полузащиту «Королевский клуб» ищет футболиста, похожего по игровым качествам на экс-хавбека «сливочных» Тони Крооса, то есть способного управлять игрой команды и контролировать мяч. Потенциальными кандидатами на эту роль являются полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди и хавбек «ПСЖ» Витинья.

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