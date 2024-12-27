Эмери — о красной карточке Дурана: наказание слишком суровое, если оно неочевидно

Главный тренер английского футбольного клуба «Астон Вилла» Унаи Эмери прокомментировал удаление своего нападающего Джона Дурана в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом Юнайтед» (0:3).

«Это не явная красная карточка, это слишком серьезное наказание для игрока. У него не было намерения делать это. Я мог бы смириться с этим, если бы судья наблюдал за этим с помощью VAR, чтобы наказать красной карточкой, но мы должны это использовать. Судье может потребоваться время, чтобы принять правильное решение. Судьи должны быть умными. Он может подумать, что «это явная красная карточка», но ему следовало бы обратиться в VAR, чтобы подтвердить это. Наказание слишком сурово, если оно неочевидно. Я всегда соглашался с VAR, но, пожалуйста, используйте его», — приводит слова Эмери Sky Sports.

Джон Дуран получил прямую красную карточку на 32-й минуте в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом Юнайтед» (0:3).