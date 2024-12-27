Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери — о красной карточке Дурана: наказание слишком суровое, если оно неочевидно

Эмери — о красной карточке Дурана: наказание слишком суровое, если оно неочевидно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер английского футбольного клуба «Астон Вилла» Унаи Эмери прокомментировал удаление своего нападающего Джона Дурана в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом Юнайтед» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Гордон – 2'     2:0 Исак – 59'     3:0 Жоэлинтон – 90+1'    
Удаления: нет / Дуран – 32'

«Это не явная красная карточка, это слишком серьезное наказание для игрока. У него не было намерения делать это. Я мог бы смириться с этим, если бы судья наблюдал за этим с помощью VAR, чтобы наказать красной карточкой, но мы должны это использовать. Судье может потребоваться время, чтобы принять правильное решение. Судьи должны быть умными. Он может подумать, что «это явная красная карточка», но ему следовало бы обратиться в VAR, чтобы подтвердить это. Наказание слишком сурово, если оно неочевидно. Я всегда соглашался с VAR, но, пожалуйста, используйте его», — приводит слова Эмери Sky Sports.

Джон Дуран получил прямую красную карточку на 32-й минуте в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом Юнайтед» (0:3).

Материалы по теме
«Ньюкасл» в большинстве разгромил «Астон Виллу» в матче 18-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android