Аморим быстрее тен Хага проиграл четыре матча во главе «МЮ» в АПЛ, обновив антирекорд

Поражение в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:2) стало четвёртым для «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима в этом турнире. «Красные дьяволы» потерпели поражение в четырёх из семи матчей АПЛ после того, как португальский специалист возглавил команду.

Таким образом, Аморим обновил антирекорд бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, при котором манкунианцы проиграли четыре раза в английской Премьер-лиге за 13 матчей.

После 18 матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и находится на 14-й строчке. В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед» (30 декабря).

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