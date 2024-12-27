Аморим быстрее тен Хага проиграл четыре матча во главе «МЮ» в АПЛ, обновив антирекорд
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Поражение в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:2) стало четвёртым для «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима в этом турнире. «Красные дьяволы» потерпели поражение в четырёх из семи матчей АПЛ после того, как португальский специалист возглавил команду.
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кунья – 58' 2:0 Чан – 90+9'
Удаления: нет / Фернандеш – 47'
Таким образом, Аморим обновил антирекорд бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, при котором манкунианцы проиграли четыре раза в английской Премьер-лиге за 13 матчей.
После 18 матчей английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и находится на 14-й строчке. В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед» (30 декабря).
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