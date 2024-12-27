«Ливерпуль» — «Лестер»: Кёртис Джонс вывел свою команду вперёд на 49-й минуте матча
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В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Лестер». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даррен Бонд. На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу «Ливерпуля».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Айю – 6' 1:1 Гакпо – 45+1' 2:1 Джонс – 49'
На 49-й минуте Кёртис Джонс вывел свою команду вперед с передачи Алексиса Мак Аллистера.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Лестер» располагается на 18-м месте с 14 очками.
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