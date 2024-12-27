Коулман — о споре с Холандом: не было никакой ругани или чего-то подобного

Защитник ливерпульского «Эвертона» Шеймус Коулман прокомментировал свой спор с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом перед пенальти, которое норвежец не смог реализовать, и оценил общую игру своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1).

«Мы приехали сюда, чтобы заработать очко, поэтому иногда приходится делать всё, что в наших силах, чтобы победить. Не было никакой ругани или чего-то подобного.

Это был отличный сейв Джордана [Пикфорда]. Послушайте, все эти топ-игроки переживают трудные времена в данный момент, но это не отменяет того, что они сделали, всё, что происходит на поле в течение 90 минут, является частью игры», — приводит слова Коулмана Manchster Evening News.

В текущем сезоне Шеймус Коулман провёл за клуб в английской Премьер-лиге всего три матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.