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Коулман — о споре с Холандом: не было никакой ругани или чего-то подобного

Коулман — о споре с Холандом: не было никакой ругани или чего-то подобного
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Защитник ливерпульского «Эвертона» Шеймус Коулман прокомментировал свой спор с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом перед пенальти, которое норвежец не смог реализовать, и оценил общую игру своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Б. Силва – 14'     1:1 Ндиайе – 36'    

«Мы приехали сюда, чтобы заработать очко, поэтому иногда приходится делать всё, что в наших силах, чтобы победить. Не было никакой ругани или чего-то подобного.

Это был отличный сейв Джордана [Пикфорда]. Послушайте, все эти топ-игроки переживают трудные времена в данный момент, но это не отменяет того, что они сделали, всё, что происходит на поле в течение 90 минут, является частью игры», — приводит слова Коулмана Manchster Evening News.

В текущем сезоне Шеймус Коулман провёл за клуб в английской Премьер-лиге всего три матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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