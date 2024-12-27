Гвардиола — о ничьей с «Эвертоном»: игроки «Сити» сыграли блестяще, учитывая нашу ситуацию

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).

«Первый тайм был великолепен, первые 10-15 минут [второго тайма], пока в нашу пользу не был назначен пенальти, также были по-настоящему хороши. С первой же попытки они забили гол. Конечно, в концовке матча мы могли потерпеть поражение.

Если анализировать результат, то, разумеется, мы недовольны. Но то, что сделали ребята, та игра, которую они показали, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, — это было великолепно. Тем не менее не удаётся забить голы, нужные нам», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: