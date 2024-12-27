«Ливерпуль» — «Лестер»: Мохамед Салах забил третий гол команды на 82-й минуте матча

В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Лестер». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даррен Бонд. На момент выхода новости счёт в игре 3:1 в пользу «Ливерпуля».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 82-й минуте нападающий Мохамед Салах увеличил преимущество «Ливерпуля» с передачи Коди Гакпо.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Лестер» располагается на 18-м месте с 14 очками.