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«Ливерпуль» — «Лестер»: Мохамед Салах забил третий гол команды на 82-й минуте матча

«Ливерпуль» — «Лестер»: Мохамед Салах забил третий гол команды на 82-й минуте матча
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В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Лестер». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даррен Бонд. На момент выхода новости счёт в игре 3:1 в пользу «Ливерпуля».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Айю – 6'     1:1 Гакпо – 45+1'     2:1 Джонс – 49'     3:1 Салах – 82'    

На 82-й минуте нападающий Мохамед Салах увеличил преимущество «Ливерпуля» с передачи Коди Гакпо.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Команда набрала 39 очков за 16 матчей. «Лестер» располагается на 18-м месте с 14 очками.

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