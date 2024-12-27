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Результаты матчей чемпионата Англии 26 декабря

Результаты матчей чемпионата Англии 26 декабря
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26 декабря в 18-м туре английской Премьер-лиги состоялось восемь матчей. Представляем вашему вниманию результат встреч, прошедших в указанный день.

  • «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 1:1;
  • «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1;
  • «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 1:0;
  • «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 3:0;
  • «Челси» — «Фулхэм» — 1:2;
  • «Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:0;
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0;
  • «Ливерпуль» — «Лестер» — 3:1.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 42 очка за 17 игр. На второй строчке располагается «Челси», который заработал 35 очков в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Англии «Ноттингем Форест» с 34 очками после 18 матчей.

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