Результаты матчей чемпионата Англии 26 декабря
26 декабря в 18-м туре английской Премьер-лиги состоялось восемь матчей. Представляем вашему вниманию результат встреч, прошедших в указанный день.
- «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 1:1;
- «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1;
- «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 1:0;
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 3:0;
- «Челси» — «Фулхэм» — 1:2;
- «Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 0:0;
- «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0;
- «Ливерпуль» — «Лестер» — 3:1.
Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 42 очка за 17 игр. На второй строчке располагается «Челси», который заработал 35 очков в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Англии «Ноттингем Форест» с 34 очками после 18 матчей.
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии