«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Бонд. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лестера» Джордан Айю с передачи Стефи Мавидиди. В компенсированное к первому тайму время Коди Гакпо с передачи Алексиса Мак Аллистера сравнял счёт. На 49-й минуте Кёртис Джонс вывел «Ливерпуль» вперед с передачи Алексиса Мак Аллистера. На 82-й минуте Мохамед Салах забил третий гол с передачи Коди Гакпо.

По итогам матча «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 42 очка за 17 матчей. «Лестер» после 18 матчей располагается на 18-м месте с 14 очками.