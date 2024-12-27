Лончар и Глебов — в топ-5 сезона по пробегу в матче РПЛ, три игры из пяти — с «Оренбургом»

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал пятёрку лучших показателей игроков по наибольшей дистанции за матч по итогам осенней части текущего сезона РПЛ.

Весь топ-5 составили результаты только двух игроков — полузащитника тольяттинского «Акрона» Стефана Лончара и опорного хавбека «Ростова» Данила Глебова. При этом Лончар оставил за собой три верхние строчки рейтинга, у Глебова четвёртый и пятый показатели в сезоне.

Максимальной дистанцией для одного игрока в матче текущего сезона РПЛ стали 13 862 метра, которые Лончар преодолел в домашней игре 17-го тура с «Оренбургом» (1:0). 13 782 метра черногорец пробежал в выездной встрече с «Оренбургом» (2:2) в 4-м туре. В топ-3 РПЛ вошла дистанция Стефана из матча 10-го тура «Ростов» — «Акрон» (0:2) — 13 732 метра.

Пробег Данила Глебова в домашнем для «Ростова» матче 18-го тура с «Крыльями Советов» (3:1) составил 13 395 метров, в домашней игре 5-го тура с «Оренбургом» — 13 328 метров.

Отметим, что в топ-5 рекордных показателей игроков по общей дистанции вошли три матча с участием «Оренбурга» — все игры, которые южноуральцы провели с «Акроном» и «Ростовом» в осенней части сезона в рамках РПЛ. «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков в 18 матчах.

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