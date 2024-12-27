Отрыв «Манчестер Юнайтед» от зоны вылета АПЛ сократился до восьми очков
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26 декабря «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2 уступил в гостях находившемуся в зоне вылета «Вулверхэмптону» в матче 18-го тура АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кунья – 58' 2:0 Чан – 90+9'
Удаления: нет / Фернандеш – 47'
По итогам игрового дня «красные дьяволы» с 22 очками в 18 матчах опустились в турнирной таблице чемпионата Англии на 14-е место. При этом отрыв «МЮ» от «Лестера», который теперь возглавляет зону вылета, составляет восемь очков.
Отставание «Манчестер Юнайтед» от лидирующего в английской Премьер-Лиге «Ливерпуля» составляет 20 очков при игре в запасе у мерсисайдцев, от занимающего четвёртое место с правом выступления в Лиге чемпионов лондонского «Арсенала» — 11 очков.
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