Отрыв «Манчестер Юнайтед» от зоны вылета АПЛ сократился до восьми очков

26 декабря «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2 уступил в гостях находившемуся в зоне вылета «Вулверхэмптону» в матче 18-го тура АПЛ.

По итогам игрового дня «красные дьяволы» с 22 очками в 18 матчах опустились в турнирной таблице чемпионата Англии на 14-е место. При этом отрыв «МЮ» от «Лестера», который теперь возглавляет зону вылета, составляет восемь очков.

Отставание «Манчестер Юнайтед» от лидирующего в английской Премьер-Лиге «Ливерпуля» составляет 20 очков при игре в запасе у мерсисайдцев, от занимающего четвёртое место с правом выступления в Лиге чемпионов лондонского «Арсенала» — 11 очков.

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