«МЮ» в пяти последних матчах АПЛ потерпел четыре поражения, но обыграл в дерби «Сити»
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26 декабря «Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Вулверхэмптону» в матче 18-го тура АПЛ (0:2).
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кунья – 58' 2:0 Чан – 90+9'
Удаления: нет / Фернандеш – 47'
Это поражение стало для манкунианцев четвёртым в пяти последних матчах чемпионата Англии. Ранее «МЮ» проиграл лондонскому Арсеналу на выезде в 14-м туре АПЛ (0:2), «Ноттингем Форест» на своём поле в 15-м туре (2:3) и «Борнмуту» на своём поле в 17-м туре (0:3).
Единственным исключением на этом отрезке стала выездная победа над «Манчестер Сити» в 16-м туре — в манкунианском дерби «Юнайтед» одержал волевую победу со счётом 2:1, забив перевернувшие ход матча голы на 88-й и 90-й минутах.
Видео: Как часто «МЮ» обыгрывал «Сити» после ухода Алекса Фергюсона
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