Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» в пяти последних матчах АПЛ потерпел четыре поражения, но обыграл в дерби «Сити»

«МЮ» в пяти последних матчах АПЛ потерпел четыре поражения, но обыграл в дерби «Сити»
Комментарии

26 декабря «Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Вулверхэмптону» в матче 18-го тура АПЛ (0:2).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кунья – 58'     2:0 Чан – 90+9'    
Удаления: нет / Фернандеш – 47'

Это поражение стало для манкунианцев четвёртым в пяти последних матчах чемпионата Англии. Ранее «МЮ» проиграл лондонскому Арсеналу на выезде в 14-м туре АПЛ (0:2), «Ноттингем Форест» на своём поле в 15-м туре (2:3) и «Борнмуту» на своём поле в 17-м туре (0:3).

Единственным исключением на этом отрезке стала выездная победа над «Манчестер Сити» в 16-м туре — в манкунианском дерби «Юнайтед» одержал волевую победу со счётом 2:1, забив перевернувшие ход матча голы на 88-й и 90-й минутах.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Видео: Как часто «МЮ» обыгрывал «Сити» после ухода Алекса Фергюсона

Материалы по теме
Отрыв «Манчестер Юнайтед» от зоны вылета АПЛ сократился до восьми очков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android