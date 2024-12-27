«МЮ» в пяти последних матчах АПЛ потерпел четыре поражения, но обыграл в дерби «Сити»

26 декабря «Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Вулверхэмптону» в матче 18-го тура АПЛ (0:2).

Это поражение стало для манкунианцев четвёртым в пяти последних матчах чемпионата Англии. Ранее «МЮ» проиграл лондонскому Арсеналу на выезде в 14-м туре АПЛ (0:2), «Ноттингем Форест» на своём поле в 15-м туре (2:3) и «Борнмуту» на своём поле в 17-м туре (0:3).

Единственным исключением на этом отрезке стала выездная победа над «Манчестер Сити» в 16-м туре — в манкунианском дерби «Юнайтед» одержал волевую победу со счётом 2:1, забив перевернувшие ход матча голы на 88-й и 90-й минутах.

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