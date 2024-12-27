Радимов назвал игрока, благодаря которому «Спартак» мало пропускает в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил игру защитника «Спартака» Срджана Бабича в нынешнем сезоне.

«Я бы в список лучших защитников РПЛ включил Бабича, а не Алипа. Если прошлый сезон Нурали отлично провел, то в нынешнем он действует с ошибками. В матче с «Крыльями Советов» (2:3) именно из его зоны забивались мячи. К сожалению, он еще получил травму. Желаю ему здоровья, но в этом сезоне он не так правильно действовал, как в прошлом.

Бабич прогрессирует от матча к матчу. Именно благодаря ему «Спартак» почти не пропускает, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Бабич выступает за «Спартак» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в € 6 млн.

На зимний перерыв «Спартак» отправился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. За 18 матчей чемпионата России «Спартак» пропустил 14 голов.

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