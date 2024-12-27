Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал игрока, благодаря которому «Спартак» мало пропускает в нынешнем сезоне

Радимов назвал игрока, благодаря которому «Спартак» мало пропускает в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил игру защитника «Спартака» Срджана Бабича в нынешнем сезоне.

«Я бы в список лучших защитников РПЛ включил Бабича, а не Алипа. Если прошлый сезон Нурали отлично провел, то в нынешнем он действует с ошибками. В матче с «Крыльями Советов» (2:3) именно из его зоны забивались мячи. К сожалению, он еще получил травму. Желаю ему здоровья, но в этом сезоне он не так правильно действовал, как в прошлом.

Бабич прогрессирует от матча к матчу. Именно благодаря ему «Спартак» почти не пропускает, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Бабич выступает за «Спартак» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в € 6 млн.

На зимний перерыв «Спартак» отправился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. За 18 матчей чемпионата России «Спартак» пропустил 14 голов.

Материалы по теме
«Багаж Абаскаля» — это бред». Юран — о перевоплощении и перспективах «Спартака» в РПЛ
Эксклюзив
«Багаж Абаскаля» — это бред». Юран — о перевоплощении и перспективах «Спартака» в РПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android