Рубен Аморим ответил на вопрос об уровне игроков «МЮ» после поражения от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на вопрос об уровне футболистов своей команды после выездного поражения от находившегося в зоне вылета «Вулверхэмптона» (0:2) в матче 18-го турра АПЛ.

— Вы управляете этими игроками уже месяц, они хуже, чем вы думали?

— Я управляю, но я не тренируюсь. Им нужно время, чтобы измениться, потому что они меняются полностью, и им тяжело играть в таком стиле, а персоналу тяжело передавать всю информацию. К тому же, когда ты не получаешь результата, это ещё тяжелее. Мы должны верить и мы должны продолжать. Это трудный момент, и мы должны сосредоточиться на следующей игре, — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После поражения от «Вулверхэмптона» «МЮ» с 22 очками в 18 матчах находится в турнирной таблице АПЛ на 14-м месте.

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