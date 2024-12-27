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Рубен Аморим ответил на вопрос об уровне игроков «МЮ» после поражения от «Вулверхэмптона»

Рубен Аморим ответил на вопрос об уровне игроков «МЮ» после поражения от «Вулверхэмптона»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на вопрос об уровне футболистов своей команды после выездного поражения от находившегося в зоне вылета «Вулверхэмптона» (0:2) в матче 18-го турра АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кунья – 58'     2:0 Чан – 90+9'    
Удаления: нет / Фернандеш – 47'

— Вы управляете этими игроками уже месяц, они хуже, чем вы думали?
— Я управляю, но я не тренируюсь. Им нужно время, чтобы измениться, потому что они меняются полностью, и им тяжело играть в таком стиле, а персоналу тяжело передавать всю информацию. К тому же, когда ты не получаешь результата, это ещё тяжелее. Мы должны верить и мы должны продолжать. Это трудный момент, и мы должны сосредоточиться на следующей игре, — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После поражения от «Вулверхэмптона» «МЮ» с 22 очками в 18 матчах находится в турнирной таблице АПЛ на 14-м месте.

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