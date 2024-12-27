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Ламин Ямаль рассказал, что его восхищает в стиле игры Лионеля Месси

Ламин Ямаль рассказал, что его восхищает в стиле игры Лионеля Месси
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о нападающем сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Что меня больше всего восхищает в стиле игры Месси, так это лёгкость, с которой он все делает. Независимо от того, сколько хороших игроков существует, я думаю, что нет никого похожего на него. Есть только один Месси», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн.

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