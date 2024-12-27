Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Пятницкий: «Спартак» станет чемпионом России в ближайшие три года

Андрей Пятницкий: «Спартак» станет чемпионом России в ближайшие три года
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионат России.

— В «Спартак» пришёл Станкович — человек с футбольным опытом, со временем доказал, что он на правильном пути. Уверен, Деян так считает. Сейчас мы видим, что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом», «Краснодаром» за самые высокие места.

— «Спартак» станет чемпионом России в ближайшие пять лет?
— Думаю, это случится в ближайшие три года, — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

На зимний перерыв «Спартак» ушёл на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 37 очков. В первом матче после зимней паузы команды сыграет с «Оренбургом». В последний раз «Спартак» становился чемпионом РПЛ в сезоне-2016/2017.

Полное интервью с Андреем Пятницким читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Самые результативные легионеры РПЛ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android