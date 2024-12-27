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Мохамед Салах прокомментировал свой 100-й домашний гол в АПЛ

Мохамед Салах прокомментировал свой 100-й домашний гол в АПЛ
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий по поводу своего 100-го домашнего гола в английской Премьер-Лиге. Египетский форвард отличился в матче 18-го тура АПЛ с «Лестером» (3:1), забитый им на 82-й минуте мяч установил окончательный счёт.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Айю – 6'     1:1 Гакпо – 45+1'     2:1 Джонс – 49'     3:1 Салах – 82'    

«Это то, чем я очень горжусь. Мы продолжаем усердно работать и, надеюсь, я смогу продвинуться немного дальше», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от «Челси» на семь очков при игре в запасе. Мохамед Салах в текущем сезоне забил 19 голов и выполнил 15 ассистов в 25 матчах во всех турнирах.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

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