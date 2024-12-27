Мохамед Салах прокомментировал свой 100-й домашний гол в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий по поводу своего 100-го домашнего гола в английской Премьер-Лиге. Египетский форвард отличился в матче 18-го тура АПЛ с «Лестером» (3:1), забитый им на 82-й минуте мяч установил окончательный счёт.

«Это то, чем я очень горжусь. Мы продолжаем усердно работать и, надеюсь, я смогу продвинуться немного дальше», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от «Челси» на семь очков при игре в запасе. Мохамед Салах в текущем сезоне забил 19 голов и выполнил 15 ассистов в 25 матчах во всех турнирах.

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