Тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о шансах команды стать чемпионом АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Упустит ли титул «Ливерпуль»? Если вы в этой игре уже давно, как эти игроки или я, то вы знаете, что за 20 игр до конца вы не смотрите на это таким образом. Ещё слишком рано праздновать, но, конечно, приятно, что мы являемся той командой, которой являемся. Мы знаем, что способны на это. Мы знаем, что такое таблица, но мы также понимаем, сколько игр нам ещё предстоит сыграть», — приводит слова Слота Sky Sports.

После 17 туров «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 42 очка.

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