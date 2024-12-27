Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о шансах команды стать чемпионом АПЛ

Тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о шансах команды стать чемпионом АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Упустит ли титул «Ливерпуль»? Если вы в этой игре уже давно, как эти игроки или я, то вы знаете, что за 20 игр до конца вы не смотрите на это таким образом. Ещё слишком рано праздновать, но, конечно, приятно, что мы являемся той командой, которой являемся. Мы знаем, что способны на это. Мы знаем, что такое таблица, но мы также понимаем, сколько игр нам ещё предстоит сыграть», — приводит слова Слота Sky Sports.

После 17 туров «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 42 очка.

Материалы по теме
И как «Ливерпуль» может не стать чемпионом после этого?!
И как «Ливерпуль» может не стать чемпионом после этого?!
Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android