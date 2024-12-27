Мохамед Салах высказался о возможном чемпионстве «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о возможном чемпионстве мерсисайдцев в этом сезоне после домашней победы над «Лестером» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.

«Это нечто особенное. Надеюсь, мы выиграем Премьер-лигу для этого клуба — это то, о чём я мечтаю. Очень хочу выиграть Премьер-лигу в этом году, надеюсь, что это получится», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

После победы над «Лестером» «Ливерпуль» набрал 42 очка в 17 матчах и возглавляет чемпионскую гонку АПЛ с семиочковым отрывом от «Челси», имея при этом игру в запасе. По потерянным очкам ближайшим преследователем «красных» является «Арсенал», который с 33 очками в 17 матчах занимает в турнирной таблице четвёртую строчку. Третьим с 34 очками в 18 встречах является «Ноттингем Форест».

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