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Мохамед Салах высказался о возможном чемпионстве «Ливерпуля»

Мохамед Салах высказался о возможном чемпионстве «Ливерпуля»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о возможном чемпионстве мерсисайдцев в этом сезоне после домашней победы над «Лестером» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Айю – 6'     1:1 Гакпо – 45+1'     2:1 Джонс – 49'     3:1 Салах – 82'    

«Это нечто особенное. Надеюсь, мы выиграем Премьер-лигу для этого клуба — это то, о чём я мечтаю. Очень хочу выиграть Премьер-лигу в этом году, надеюсь, что это получится», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

После победы над «Лестером» «Ливерпуль» набрал 42 очка в 17 матчах и возглавляет чемпионскую гонку АПЛ с семиочковым отрывом от «Челси», имея при этом игру в запасе. По потерянным очкам ближайшим преследователем «красных» является «Арсенал», который с 33 очками в 17 матчах занимает в турнирной таблице четвёртую строчку. Третьим с 34 очками в 18 встречах является «Ноттингем Форест».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Видео: Рекорды «Ливерпуля»

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